Inquinamento Roma – Meleo M5S | Svolta su controlli impianti termici dei romani fare chiarezza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) “C’è stata unaneisuglideini e bisogna. Sin dal 2009 l’Assemblea Capitolina aveva affidato in concessione il servizio di controllo deglia un Organismo esterno qualificato, con benefici anche economici sia per l’Amministrazione che per i cittadini. Il 27 ottobre 2023 la Giunta Capitolina ha però stravolto questo sistema, approvando lo schema di accordo per affidare il servizio alla Città Metropolitana diCapitale. Questo ha comportato grandi disagi per le imprese di termoidraulica, dato che i ritardi nella comunicazione di questahanno impedito a molti manutentori di utilizzare i bollini blu acquistati dal precedente concessionario. La Cna diha infatti denunciato questa problematica sulla stampa.