Il portiere Roberto Taiti al Terranuova Traiana

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Ilapproda al. Nuovo colpo di mercato per la matricola biancorossa., nato a Borgo San Lorenzo l’8 marzo 2006,alto 189 cm per 83 kg di peso, ha iniziato il proprio percorso nella scuola calcio della Fortis Juventus, per continuare la sua crescita prima alla Settignanese e poi con la Floria. Approdato per due stagioni a Scandicci, ha partecipato ai campionati Giovanissimi, raccogliendo diverse convocazioni nelle rispettive rappresentative regionali. Dopo un breve passaggio con gli Allievi B della Sangiovannese, nella stagione 2021-2022 è sbarcato al Tau Altopascio. In maglia amaranto in tre stagioni arriveranno altrettante vittorie dei campionati Allievi B Regionali Under 16, Allievi Regionali Èlite Under 17 e Juniores Nazionali Under 19: con gli Allievi A anche la fase nazionale per lo scudetto che si interromperrà alle final six, con la Juniores, dopo aver conquistato nella stagione appena terminata la vittoria del girone F con la migliore difesa del raggruppamento con 17 gol subiti in 24 gare giocate.