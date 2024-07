Golf Laporta e Pavan sugli scudi nel primo giro dell’ISCO Championship! Comanda Coody

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Piercesonguarda tutti dall’alto dopo il, ma sul PGA Tour c’è un’Italia che sogna in grande grazie al momentaneo quarto posto di Francescoe Andrea. Settimana particolare sul circuito americano, con tutti i big in campo in Scozia e un torneo co-sanzionato con il DP World Tour che è un’occasione più unica che rara per tantiisti.fa segnare un mirabolante -11 (61 colpi) su un campo che si lascia assolutamente giocare, chiamando birdie e tantissimo spettacolo.ha realizzato undici birdie nelle sue diciotto buche disputate la mattina senza commettere nessun errore, facendo la differenza nella parte centrale delmettendo a segno sei birdie consecutivi dalla cinque alla dieci.