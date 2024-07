Captain America 4 corregge un buco di trama MCU vecchio di tre anni

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Forse il più grande punto di discussione dopo Eternals del 2021 è stato il motivo per cui nessuno nel MCU ha menzionato il Celestiale che sporge da uno degli oceani della Terra. Il Celestiale Tiamut è stato trasformato in materia inorganica da Sersi alla fine di Eternals, ma il corpo gigante che occupa gran parte dell’Oceano Indiano è stato menzionato solo in un breve Easter egg in She-Hulk. Come dimostra il trailer di: Brave New World, si sta cercando di porre rimedio a questa situazione. Le già citate scene di Sam in azione con la tuta completa di Capitanvedono l’eroe volare attraverso un luogo familiare. Il corpo marmoreo di Tiamut può essere visto mentre Sam vola contro i suoi nemici, dimostrando che il prossimo film del MCU farà finalmente riferimento al Celestiale di Eternals.