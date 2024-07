Brando Ephrikian svela com’è stato conoscere la famiglia di Raffaella | Ero agitato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una volta terminata la loro esperienza a Uomini e Donne,Scuotto ha subito conosciuto ladi, con cui si è trovata bene e a suo agio sin dal primo momento. Lo stesso, però, non può dirsi per l’ex tronista. Quest’ultimo, infatti, ha preferito aspettare un po’ di tempo prima ditutti i parenti della sua fidanzata. In questi giorni, però, il giovane èa Napoli, pertanto, ha avuto modo di incontrare ladi. Come sarà andata? Are tutto èdirettamente il ragazzo, il quale ha fatto anche altre confessioni. Eccoil primo incontro trae ladiScuottoha aperto una box di domande su Instagram in cui ha fatto delle interessanti confessioni sulla sua vita privata.