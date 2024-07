Biden | Io il più qualificato Voglio finire il lavoro ma chiama Zelensky come Putin

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) La conferenza stampa tenuta nella notte a Washington dal Presidente Usa, Joe, non era attesa tanto per conoscere le conclusioni del vertice Nato ma soprattutto perché si attendevano notizie sulla sua corsa alla CAsa Bianca. Bene, da questo punto di vistaè stato molto chiaro, allontanando ogni ipotesi di passo indietro: «Sono il piùper poter battere Trump.ilcominciato 4 anni fa». Ma nel faccia a faccia con i giornalisti di tutto il mondo, non sono mancate gaffes e momenti di confusione.infatti hatoe la sua vice, Kamala Harris,Trump. Insomma, luci ed ombre e sono in molti tra i democratici che dopo questa conferenza stampa ad avere ancora più dubbi sulla scelta didi non rinunciare.