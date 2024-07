Terremoto fortissimo scossa di magnitudo 7 1

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Undi7.1 ha colpito la costa delle Filippine, secondo quanto riportato dal Centro sismologico europeo mediterraneo. L’epicentro è stato localizzato a 148 chilometri a sud-est della città di Zamboanga, nella parte occidentale di Mindanao, un’area abitata da circa 457.000 persone. Al momento, non sono stati segnalati danni o vittime, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Questo evento sismico si aggiunge alla lunga lista di terremoti significativi che hanno colpito le Filippine negli ultimi anni. Ad esempio, nel luglio 2022, undi7.1 ha colpito la provincia di Abra, nel nord delle Filippine, causando almeno cinque morti e oltre 150 feriti. Il sisma ha provocato il crollo di edifici e ha scatenato frane, oltre a danneggiare infrastrutture come ponti e ospedali.