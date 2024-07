Smartphone a scuola si o no? la guerra anche negli Usa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) La richiesta si fa sempre più pressante: mettere al bando glida tutte le scuole statunitensi, possibilmente con un divieto che non faccia distinzioni tra i diversi Stati. E così, per una volta, l’Italia anticipa l’America, con la decisione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, di vietare l’uso degli. Non cheUsa guardino alle scelte italiane, anzi. Da questa parte dell’Oceano il dibattitto è più acceso che mai, complice un libro. Si intitola The Anxious Generation, lo ha scritto lo psicologo Jonathan Haidt e dallo scorso marzo, data di pubblicazione, è ancora sold out e alla posizione numero 1 della classifica del New York Times. Il motivo è semplice: divide l’opinione pubblica e ha scatenato il confrontoall’interno della comunità di esperti che ruota attorno alle scuole e ai giovani in generale.