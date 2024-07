Se n’è andato Renzo Tomassini anima di Villa Cattani Stuart

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) La voglia di vivere e di lottare era infinita, ma chi ha accompagnato le sue ultime passeggiate guardandolo dall’alto, ha deciso che 92 anni era una età giusta: è morto ieri, gestore diCatania Trebbiantico. Classe 1932 padre di tre figli, Maria Cristina, Federico e Alessandro,lascia la moglie Maria Teresa e i suoi nipoti. Ultimo di 4 fratelli, raggiunge nella casa del Padre i maggiori Elettro, Flavio e Osvaldo. Tutti hanno visto la seconda guerra mondiale. Altri tempi. Dopo ragioneria si laurea in sociologia. Ha iniziato a lavorare tenendo da giovanissimo, contabilità per alcune note aziende, che nel dopoguerra erano tutte poco più che piccole attività. Poi l’assicurazione come agente generale del Lloyd Adriatico ma la passione per gli immobili e la terra lo hanno portato a mettere tutto il suo impegno sulla compravendita e la valorizzazione di alcuni immobili, soprattutto su, dopo aver avuto in proprietà alcune tra le più belle ville di Pesaro, arrivando fino anche Montegridolfo.