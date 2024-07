Nuovo appello Fondazioni su Premierato serve riforma bipartisan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Auspichiamo che, nel corso del prossimo esame dellaalla Camera dei deputati, tutte le parti modifichino i propri atteggiamenti, per assumere una postura più consona alla funzione loro affidata. Chiediamo, in particolare, alla maggioranza di ribadire la disponibilità ad accogliere modifiche al testo approvato in Senato e, qualora possibile, di valutare con spirito costruttivo gli emendamenti provenienti dalle altre forze politiche. Alle opposizioni di abbandonare l'atteggiamento di ostilità preconcetta fin qui manifestato, per aprirsi senza pregiudizi a un confronto nel merito". Lo si legge in undelle quattroe Associazioni (Magna Carta, LibertàEguale, Io Cambio, Riformismo&Libertà), illustrato in una conferenza stampa a Roma per una approvazionedellasul