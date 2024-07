Morta Shelley Duvall la leggendaria star di Shining aveva 75 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'attrice recitò per Robert Altman e Woody Allen, anche se il suo ruolo più celebre fu quello nel film di Stanley Kubrick Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter pochi istanti fa,all'età di 75. Pupilla di Robert Altman, per il quale recitò in sette film, divenne celebre al grande pubblico per il suo ruolo in, adattamento del romanzo di Stephen King diretto da Stanley Kubrick. Lanel sonno per complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas, ha dichiarato Dan Gilroy, suo compagno di vita dal 1989. "La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima", ha .