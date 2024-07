Montagna occupazione al centro | Bisogna investire sul territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Circa 20 mila occupati e quasi mille persone in cerca di, per un totale di quasi 21 mila attuali e potenziali lavoratori che compongono la forza lavoro locale. Questi i principali numeri che emergono da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato che analizza il tessuto occupazionale di Fanano, Pievepelago e Pavullo elaborando i dati dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL). Per una corretta informazione, è bene specificare che all’interno del Sistema Locale del Lavoro di Fanano sono inclusi anche i comuni di Montecreto e Sestola, mentre nel SLL di Pavullo si comprendono anche i comuni di Lama Mocogno, Polinago e Serramazzoni e nel Sistema Locale del Lavoro di Pievepelago si contano anche i comuni di Fiumalbo, Frassinoro e Riolunato.