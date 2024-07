Meloni si inginocchia alla Nato e promette che l’Italia arriverà a spendere il 2% del Pil in armi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Passate le elezioni europee e quelle amministrative, torna a irrompere in Italia il divisivo tema della corsa al riarmo. Così, mentre gli italiani, a causa del bilancio statale ridotto all’osso, devono fare i conti con i salari fermi al palo, la sanità in crisi e le carceri che scoppiano, il governo di Giorgiatorna are l’aumento della spesa militare così da portarla al 2% del PIL, come previsto dagli accordi, non vincolanti, con laguidata da Jens Stoltenberg.sicheil 2% del Pil inPer annunciare quello che era già chiaro a tutti, malgrado il silenzio elettorale,ha scelto il verticea Washington. Appuntamento in cui il segretario generale del Patto Atlantico ha rivelato che “arriveremo al 2% del PIL” per la difesa in tutti gli Stati membri, e che “il supporto dellaall’Ucraina continuerà” tanto più che “l’adesione di Kiev” all’Alleanza “è ormai inevitabile”.