Ma che vuole sta gente da me? Brillino di luce propria se ne hanno e lascino in pace chi hanno torturato e ingannato | Morgan attacca Angelica Schiatti e Calcutta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo essersi sfogato su Instagram questa notte,torna alla carica nel gruppo Whatsapp, in cui dialoga con pochi e selezionati giornalisti. Il cantautore non sembra fare alcun passo indietro sulla vicenda gravissima delle accuse di stalking e diffamazione mosse dall’ex fidanzata. Tutti i dettagli delle minacce sono apparsi nell’articolo di Selvaggia Lucarelli.dunque è tornato sul tema questa mattina: “Questa è una società che ha perso il senno. La gogna mediatica contro uno, sempre il solito, ma perché non mi lasciate stare?”. Il cantautore fa un riferimento preciso alla sua accusatrice: “Ma lo capite che il perseguitato sono io o vi è così difficile fare due più due e che siamo di fronte ad una persona cheil successo sfruttando la notorietà altrui? E poi perché non lasciate che siano i giudici a giudicare? Perché sostituirvi ai tribunali e addirittura condannare prima che ci sia un processo? Questo è oltre che anticostituzionale infimo civilmente e culturalmente”.