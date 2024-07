LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | sarà fuga o arriverà la volata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 11.40 12.51: L’altimetria della dodicesimadelde12.48: Comincia la dodicesima! 12.43: Da Aurillac a Villeneuve-Sur-Lot, altralunga, di 203,6 km in totale. Prima parte molto mossa, con costanti saliscendi. Poi siai primi due GPM di giornata, entrambi di quarta categoria: Côte d’Autoire (2.7 km al 5.7%) e Côte de Rocamadour (2 km al 5.4%). Sprint intermedio ed un altro GPM: Côte de Montcléra (2 km al 4.8%), l’ultimo di giornata. Da lì al traguardo ancora 70 chilometri con saliscendi, ma non durissimi. 12.38: Dopo lo spettacolo di ieri, con la magnifica frazione sul Massiccio Centrale, ecco la dodicesimaper ilde: una frazione che dovrebbe favorire i fuggitivi, o altrimenti uno sprint ristretto sul finale.