La grande distribuzione si prende gli spazi dei negozi di vicinato | Si guardi più all’accessibilità e meno al profitto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Poco più di un bergamasco su tre riesce a raggiungere uno di alimentari, dellao della piccola, entro 15 minuti a piedi: ma se in città le possibilità sono molteplici, tra esercizi specializzati e non, in provincia la sofferenza è conclamata. Una fotografia recente sul fenoè stata scattata nell’ambito del progetto Urban Pulse 15 del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con il Sole 24 Ore per la consueta graduatoria della Qualità della vita che ogni anno misura i territori più vivibili. Numeri che non hanno sorpreso e che non fanno altro che confermare le rilevazioni che a livello territoriale effettuano Camera di Commercio e associazioni di categoria, con dati che se da un lato vedono resistere le insegne dellae un graduale spostamento verso le vetrine virtuali, dall’altro segnano un’inesorabile crisi delo di, soprattutto se “specializzato”.