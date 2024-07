Giovanni Toti resta ancora agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2024). Questa mattina i giudici del riesame del tribunale di Genova dovevano esprimersi sull'istanza di revoca degliper il presidente della regione Liguria, istanza che è stata del tutto rigettata confermando la misura decisa dopo il suo arresto, avvenuto lo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione. Il governatorequindi in stato di detenzione nella sua casa di Ameglia, a La Spezia. Si tratta del secondo "no" dei giudici alla richiesta di revoca deglipresentati dai legali del presidente: la prima volta l'istanza è stata rigettata lo scorso 14 giugno. Il presidente della Liguria èindagato per corruzione a causa di un'inchiesta della guardia di Finanza.