Cinemambulante | tutto il bello del cinema sul territorio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sei appuntamenti in sei comuni per portareildelsulLo schermo itinerante dibulante è pronto a rimettersi in viaggio per la nona edizione della rassegna che porta ilall’aperto nei piccoli centri del Friuli, riscoprendo il piacere di ritrovarsi davanti ad uno schermo. Quest’annoè vetrina per le produzioni del Friuli Venezia Giulia che negli ultimi anni si sono fatte conoscere a livello internazionale, partecipando a festival e raccogliendo premi. Sei appuntamenti da venerdì 12 luglio e fino al 3 agosto in sei comuni, Talmassons, Palmanova, Capriva del Friuli, Collerumiz (Tarcento), Porpetto e Moruzzo.bulante è organizzato dalla cooperativa sociale Videomante, con il sostegno della Regione FVG, della Fondazione Friuli e dei comuni protagonisti di questa edizione.