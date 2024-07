Basket - Serie B femminile - Il mercato La Maffei torna al Green Le Mura | Felice di essere di nuovo a casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Riin biancorosso Elisa, guardia, classe 1996, alta 175 centimetri. "Titta", come tutti l’hanno soprannominata, ha debuttato in "A1" con la maglia delLe, indossandola per ben due anni; poi ha giocato tre anni in"B" con Nico, una stagione al GMV Ghezzano, sempre in "B" e due al Jolly Livorno, ancora in cadetteria, con la promozione finale in "A2". Nella stagione ’20-’21 è a Lucca con LeSpring, per poi trasferirsi un anno a Gallarate, nella"C" lombarda. Dopo due ottime stagioni con Pielle Livorno, il ritorno dia Lucca. "È sempre bellore a– ha commentato la– : lo è ancora di più farlo in questa stagione ricca di novità, ambizione e grande entusiasmo. Gli obiettivi della società sono chiare e il mio va di pari passo: dare tutto quello che posso per far sì che si realizzino e aiutare a riportare in alto ilin questa bella città.