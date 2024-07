Arrivano i punti di ricarica invisibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La colonnine didelle auto elettriche? Ci sono ma non si vedono. Sono i nuovi sistemi ’flat and flush’ (letteralmente ’piatto e a filo’), ossiadielettrica a scomparsa, cioè retrattili, che non solo non occupano spazio, ma proteggono anche l’infrastruttura da eventuali furti o danneggiamenti da parte di malintenzionati. In America, e non solo, sono state già testate, e con successo. Si tratta di un sistema innovativo, pensato per rivoluzionare i tempi della carica completa delle batterie, da molti considerati troppo lunghi. E di conseguenza questa innovazione potrebbe contribuire a far aumentare ancor di più le vendite delle auto elettriche. Nei vari Paesi sono tanti i progetti in via di sviluppo di, dal sistema che sfrutta i cordoli dei marciapiedi in Germania all’installazione di pannelli solari di ultima generazione.