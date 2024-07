Addio Gol le Regioni | Target Pnrr sulla formazione già fuori portata Invece di rinegoziare il governo si è fatto prestare più soldi dalla Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gol, anzi no,gioco. Il rilancio dell’occupazione finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza () sembra ormai una partita persa, col rischio di dover restituire all’Europa i miliardi già spesi a meno di non ottenere una proroga che conceda più tempo per raggiungere quelli che ad oggi sono “obiettivi impossibili“. A definirli così sono le, che ieri hanno incontrato il ministero del Lavoro per fare il punto sul programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori, Gol. A un anno e mezzoconclusione del programma c’è chi definisce la situazione “disperata“, tradove i corsi dinon sono nemmeno partiti e altre, soprattutto al Sud, in ritardo addiritturarendicontazione. Ma al netto degli ostacoli strutturali di alcune, il problema sta negli obiettivi, quelloin particolare: disegnato male e mai rinegoziato nonostante il mercato del lavoro desse segni di ripresa che hanno ridotto la platea potenziale del programma Gol.