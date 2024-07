5G cinese lezioni tedesche per l’Italia Il commento di Elio Vito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) È di oggi la notizia che la Germania ha deciso la rimozione dei componenti prodotti dalle aziende cinesi Huawei e Zte dalle proprie reti mobili 5G. Una decisione che corrisponde a chiare ragioni di sicurezza nazionale, dovute alla natura delle aziende cinesi, alla legislazione nazionalealla quale esse sono sottoposte e ai conseguenti rischi che ne derivano per la sicurezza nazionale e delle stesse reti. Del resto, provvedimenti analoghi sono stati assunti negli anni scorsi, oltre che dagli Stati Uniti, anche dalla Francia e la stessa Commissione europea ha evidenziato tali rischi e ha varato misure per mitigarli. E in Italia? In Italia è dal 2019 che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha approvato alla unanimità una relazione (di cui l’autore di questo articolo è stato relatore, ndr) con la quale riteneva “fondate le preoccupazioni circa l’ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G”.