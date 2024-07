Tour de France Cunego | Vingegaard potrebbe essere più in forma di Pogacar nella terza settimana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sino ad ora è stato ildeperfetto per la UAE Team Emirates: maglia gialla e primo postoclassifica per squadre. Una vittoria di tappa con, sei piazzamenti nei dieci in nove tappe.generale, oltre a Tadej al primo posto, si trovano Ayuso e Almeida al 5° e 6° posto, con Adam Yates undicesimo. Lo sloveno è anche secondoclassifica degli scalatori, a 13 punti da Jonas Abrahamsen, mentre Ayuso è a 1’43” da Evenepoel in maglia bianca.generale alle spalle di Tadej, dopo le prime dieci frazioni, c’è Remco Evenepoel a 33” e Jonasa 1’15”. E’ unche è chiaramente ancora aperto, ma il portacolori della UAE Team Emirates può davvero sognare la doppietta Giro-nello stesso anno, che manca dal 1998 quando a farla fu Marco Pantani.