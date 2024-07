Reclutava manodopera da sfruttare Arrestato 24enne di origini pakistane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un imprenditore che avrebbe sfruttato il lavoro di cittadini stranieri, anche irregolari. Un mediatore che avrebbe reclutato la. È quanto rilevato da un’indagine condotta dai carabinieri di Marsciano insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro. Indagine che ha avuto due momenti di svolta. Il primo, a giugno, quando l’imprenditore, di nazionalità cinese, era statocon l’accusa di sfruttamento del lavoro nero e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In seguito al provvedimento cautelare, erano stati sequestrati due grandi capannoni con all’interno le attrezzature industriali e i prodotti tessili presenti già pronti per la successiva vendita. Gli accertamenti, però, non si erano esauriti. I militari, infatti, sono andati a cercare i “canali“ di approvvigionamento di forza lavoro: l’imprenditore dove e come avrebbe trovato le persone da impiegare, con paghe da fame, nella sua azienda? E da queste indagini è emerso, riferisce il comando dei carabinieri di Perugia, la figura di un giovane pakistano, 24 anni, domiciliato all’interno del Cas, Centro di accoglienza straordinaria di Fratta Todina, che avrebbe avuto il ruolo di reclutatore e intermediario.