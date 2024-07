Napoli Denkey potrebbe sostituire Simeone | il Cercle Brugge chiede 15-20 milioni Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per ilè prevista una rivoluzione in attacco; oltre a Victor Osimhen, è molto probabile anche l’addio di Giovanni. Per questo, gli azzurri stanno valutando diversi profili. Uno di questi è Kevindel, si valutaperScrive Tuttomercatoweb: Kevin, 24 anni, togolese del, paragonato in patria a Emmanuel Adebayor. Alto, forte fisicamente, in tre anni e mezzo ha segnato 51 gol. Nell’ultima stagione, 27 reti in campionato, capocannoniere del campionato belga. Insomma, un investimento cheanche essere corposo, intorno ai 15-20. Gioca in Belgio da gennaio 2021 e la stagione 2023/24 è stata quella della sua consacrazione. In nazionale ha totalizzato finora 28 presenze e 7 gol.