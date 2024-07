La bottiglia di vino italiano più costosa di sempre il Colore di Fiesole sbanca in Svizzera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Firenze), 10 luglio 2024 – Unadida record: per la precisione si tratta del prezzo più alto mai pagato per unaitaliana. Lo scrive su un suo canale social Bibi Graetz, celebre casa vinicola di, famosa anche per il Testamatta e il Soffocone di Vincigliata. Unanell’insolito formato da 27 litri di “” del 2016, contenuta in uno speciale “scrigno” fatto con lo stesso legno della barrique dove ilè invecchiato, creata per celebrare l’ingresso della casa fiesolana sulla Place de Bordeaux, una delle reti vinicole più antiche dle mondo. Laè stata venduta da Arvi, uno dei principali rivenditori di vini europei, con sede in: la cifra è da capogiro, 100mila franchi svizzeri (poco più di 102mila euro).