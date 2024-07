Indagine Bei giovani italiani tra i più informati al mondo su cause rischi e conseguenze dei cambiamenti climatici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I, tra i 20 e i 29 anni, sono tra i piùe consapevoli in materia di crisi climatica eche comporta. Sono preceduti soltanto dai coetanei lussemburghesi. Emerge da una ricerca condotta dalla Bei, la Banca europea degli investimenti che ha condotto rilevazioni in 35 paesi (tutti quelli dell’Ue oltre a Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Giappone ed India) e intervistato 30mila persone. L’Italia non sfigura neppure nel dato complessivo. Si colloca al 16esimo posto tra i 27 stati Ue, con un punteggio leggermente superiore alla media. La classifica generale è guidata dalla Finlandia, seguita dal Lussemburgo e dalla Svezia. L’Italia si posiziona subito dietro la Francia e prima della Grecia. Ma glitra i 20 e i 29 anni sono invece secondi.