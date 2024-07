Il manager dell’Uruguay rivela la strategia difensiva chiave contro la stella del Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Colombia e Uruguay hanno concluso in testa ai rispettivi gironi durante questa Copa America del 2024. James Rodríguez è stato una delle stelle dei colombiani, ma La Celeste l’attenzione delMarcelo Bielsa è concentrato sul talento delLuis Diaz. Rodríguez sta rubando la scena avendo un gol e cinque assist in quattro partite. Tuttavia, il piano di gioco difensivosi concentra su Diaz, e Bielsa, parlando ai media martedì, ha osservato che la sua squadra non può permettersi di dare spazio a Diaz. Nella vittoria per 5-0Panama, Diaz ha segnato un gol in testa alla porta, e sembra L’ex allenatore del Leeds United vuole evitare che la sua squadra commetta gli stessi errori della squadra centroamericana.