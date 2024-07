Femminicidio Francesca Deidda individuato il movente del delitto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)il. Il fratello della vittima: “si spera che Igor ci dica la verità” Sono ancora in corso le ricerche del corpo di, la donna di cui si sono perse le tracce dallo scorso 30 maggio. Sulla sorte della donna pochi sono i dubbi. Gli inquirenti sono certi che la donna è stata uccisa e per la sua morte il maggior indiziato è Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, in carcere per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L’uomo continua a parlare della sua estraneità ai fatti e di un allontanamento volontario della donna, ma gli elementi che gli inquirenti hanno raccolto, parlano di tutt’altra vicenda. Gli investigatori hanno ricostruito il quadro in cui sarebbe maturato il, ovvero il rifiuto dell’uomo della separazione dalla moglie.