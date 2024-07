Euro 2024 | Inghilterra batte l’Olanda Il gol al 90esimo di Watkins cambia tutto e fa volare gli inglesi in finale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Secondaconsecutiva in un campionatopeo. Festeggiano gliche ora arrivano nelladeglipeicontro la Spagna in programma Domenica 14 luglio a Berlino. Nella seconda semila squadra del ct Southgate ha battuto per 2-1in rimonta. Nel primo tempo reti di Xavi Simons peral 7?, pareggio dell’con Kane su rigore al 18?. Nella ripresa il gol vittoria inglese porta la firma dial 90?. Per l’si inizia a sognare. L’ultima volta che ci provò fu nella, persa tre anni fa in casa contro l’Italia ai rigori. Il primo tempo La partita viene sbloccata al settimo minuto da Xavi Simons con un destro potente appena fuori dall’area che brucia Pickford. Il pareggio arriva dieci minuti più tardi su rigore, per un intervento scomposto di Dumfries nel tentativo di impedire il tiro ravvicinato di Kane.