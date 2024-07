Ecco perché Stefano Bizzotto non ha rinunciato alla telecronaca disastrosa | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La partitissima tra Spagna e Francia verrà ricordata in Italia per ladi. Pur essendo affaticato e a tratti senza voce, il giornalista della Rai non ha voluto dare forfait, essendo l'ultima partita commentata in un grande torneo calcistico. A fine mese sarà impegnato alle Olimpiadi di Parigi, dopodiché andrà in pensione. Lasemi-afona è diventata virale sui social, dove si è scatenata l'ironia anche su Lele Adani, che al fianco diha commentato la partita con toni particolarmente enfatici. Stasera toccherà invece a Rimedio e Di Gennaro a commentare su Rai 1 l'altra semifinale tra Olanda e Inghilterra (ore 21). I Tre Leoni non hanno entusiasmato finora, ma il potenziale della formazione del ct Southgate (contestato in patria) resta fenomenale, non a caso era considerata la favoritavigilia del torneo.