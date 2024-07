WWE | Ci sarebbero dei piani per Pete Dunne nonostante l’infortunio di Tyler Bate

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 luglio 2024) All’inizio dell’annoè ritornato al suo vecchio ring name dopo l’avventura come Butch nei Brawling Brutes.ha formato un tag team insieme a: i New Catch Republic, tuttaviaha reso noto proprio oggi di essersi infortunato al pettorale ma che, comunque, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto è andato a buon fine. Nessuno stop Sebbene molti potrebbero pensare il contrario, pare che la WWE intenda ugualmente utilizzarein televisione,l’assenza del compagno di tag team. Fightful Select, infatti, ha riportato che la compagnia ha deiper l’atleta britannico. .