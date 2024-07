Traffico Roma del 09-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lo sciopero dei taxi di 24 ore annunciato per oggi rallentamenti su via Salaria e sulla Flaminialento in via valco San Paolo è in via Guglielmo Marconi per un incidenterallentato sulla Pontina e tu la tangenziale est e proseguono i lavori giubilari di riqualificazione nel tratto della sopraelevata fino a giovedì mattina resterà chiusa la rampa Casilino Pigneto chiusa anche la rampa di via Prenestina In collaborazione con Luce Verde infomobilità