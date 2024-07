Schlein delude Landini e parla con Renzi per il suo governo quando sarà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Raccontano che Maurizioin quest’ultimo periodo sia nervoso. Negli ambienti sindacali dicono, con una certa dose di malizia, che il segretario della Cgil sia in difficoltà perché fino ad alcuni mesi fa, vedendo un Pd in affanno e un Movimento 5 stelle sempre più in declino, era convinto di poter diventare lui vero leader della sinistra. Non cheavesse deciso di scendere in campo in politica (anche se qualcuno nella sua organizzazione sindacale lo sospettava) ma era certo di poter giocare un ruolo importante in quel campo. Il movimentismo e l’attivismo di Elly, però, lo hanno spiazzato. Si pensi solo al recente caso della presentazione in Cassazione dei quesiti referendari promossi dalla Cgil. La segretaria del Partito democratico ne ha fatto un’occasione politica per rilanciare il suo progetto di un’alleanza alternativa alMeloni.