Non solo arena sul mare Ulisse fest e Ancona si dicono sì | Abbiamo trovato una nuova casa

(Di martedì 9 luglio 2024) "Una prima edizione così partecipata non l’mai avuta. Insomma, il viaggio continua:hauna". Parola di Angelo Pittro, il direttore di Lonely Planet, l’indomani della fine dell’. Tra le sue parole l’annuncio della volontà di andare avanti anche il prossimo anno e presentare la seconda edizione ad. Un successo secondo gli organizzatori e l’amministrazione comunale l’edizione delival del viaggio andato in scena da giovedì a domenica sera in tantissime location della città. Qualche numero: 100 ospiti, 50 appuntamenti, 4 giorni (e 3 anteprime) dedicati al racconto del mondo, i concerti di Vasco Brondi, Malika Ayane e il dj set di Skin. Moltissimi gli ospiti di fama internazionale, tra questi: Alessandro D’Avenia, Gianluca Gotto, Umberto Galimberti, Edoardo Buffoni, Giovanni Caccamo & Valeria Solarino, Giobbe Covatta & Paola Catella, Pietro Del Soldà con Valerio Corzani & Erica Scherl, Omar Di Felice, Tom Hall, Alex Kerr, Doris Zaccone, Marzio G.