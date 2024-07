Non custodisce adeguatamente l’auto sequestrata | assolta perché il fatto non sussiste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna vicenda giudiziaria che si conclude con l’assoluzione per l’imputata, sancita dal Giudice Gelsomina Palmieri durante un’udienza monocratica. L’imputata, una 42enne di Benevento, era accusata di non aver custoditouna vettura sotto sequestro. La donna, difesa dall’avvocato Luca Russo, ha sostenuto durante l’interrogatorio cheera stata trasferita in un luogo dove risiedeva la madre, proprietaria del veicolo, e che lei stessa non risiedeva più lì al momento del sequestro. La difesa ha presentato documentazione che attestava la residenza dell’imputata in una zona diversa rispetto al luogo in cuiera stata posta in custodia. Inoltre, è emerso che gli agenti della questura, durante le verifiche, non avevano effettivamente controllato la presenza delnel luogo designato per la custodia.