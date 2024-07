Lo escludo | salta la cessione del Napoli l’annuncio in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024)unaper il, coninche porterà il club a fare altre valutazioni sull’esubero Ilè al lavoro per sfoltire la rosa dopo aver concluso tre acquisti già prima del ritiro di Dimaro. Leonardo Spinazzola e Rafa Marin hanno già svolto le visite mediche, mentre domani sarà il turno di Alessandro Buongiorno. Sono diversi i giocatori nella lista dei cedibili per il club partenopeo. Antonio Conte farà le opportune valutazioni su quelli che rientreranno dal prestito, come per esempio Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Walid Cheddira. Ci sono alcuni ruoli molto pieni e Manna è al lavoro per trovare la soluzione migliore per tutti. La primagià conclusa è Alessandro Zanoli al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni.