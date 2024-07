Interrogazioni il recordman è il lumbard Verri Sul podio degli atti anche Piscina e Pantaleo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo la classifica di mozioni e ordini del giorno, ecco quella delle. Parliamopresentati dai consigliere comunali al sindaco e agli assessori della Giunta di Palazzo Marino. In totale, lepresentate dall’inizio del mandato, nell’ottobre del 2021, fino allo scorso 3 luglio, sono state 1.063. Al primo posto c’è il capogruppo della Lega Alessandro(nella foto) (237), lo stesso che ha presentato il quesito all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli per sapere quante multe non sono state notificate nei mesi scorsi ai trasgressori del Codice della strada e a quanto ammonta il mancato incasso per il Comune. Al secondo posto di questa particolare classifica si piazza un altro leghista, Samuele, con 188, e al terzo il democratico Rosariocon 141.