Endless Love Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 Luglio 2024 | Ozan Si Toglie La Vita!

(Di martedì 9 luglio 2024)dal 15 al 19siladopo essere stato portato in carcere. Intanto emerge tutta la verità su Zeynep e su ciò che nasconde!prosegue e, nel corso della settimana dal 15 al 19, al centro dell’attenzione ci sarà un evento a dir poco drammatico.sirà lasconvolgendo tutti i personaggi e, soprattutto, Nihan. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Nihan ha dei sospetti in merito al fatto che Zeynep tradiscacon Emir, e ne ha la conferma quando, seguendo Zeynep, vede che appoggia la mano di Emir sul suo ventre. Emir ottiene un incontro con Asu proprio grazie a Zeynep, ma mentre sta per puntarle contro la pistola, arrivano Nihan e Kemal.