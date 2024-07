Disperde le ceneri del padre denunciata dalla figlia | madre spennata sentenza-choc a Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Per vent'anni, una giovane donna ha vissuto con la convinzione che l'urna nella sua casa contenesse ledeldefunto. Tuttavia, la realtà era ben diversa: l'urna era vuota. La, infatti, aveva sparso ledel marito senza avvisare nessuno. Questa rivelazione ha portato a una denuncia contro lae alla sua successiva condanna da parte della X sezione del Tribunale civile di, che l'ha obbligata a pagare 50mila euro per danni non patrimoniali. Tale somma è stata stabilita in via equitativa a causa della mancanza di precedenti giuridici simili. Questanon solo risarcisce laper il dolore subito, ma riafferma anche importanti principi sulla gestione delle spoglie dei defunti. Il rapporto traha iniziato a deteriorarsi nel 2014, quando laha impedito alladi entrare in casa per rendere omaggio all'urna del, a causa di alcuni conflitti.