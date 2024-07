Co’Sang dopo l’annuncio dei due eventi arriva il nuovo album

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Iritornano con il“Dinastia” (Warner Music Italy), che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana, già candidato ad essere una pietra miliare e a segnare un punto dal quale tutto può solo ripartire. Luchè e Ntò sono pronti a scrivere così una nuova pagina di storia della musica, un compito che solo due grandi artisti come loro potevano portare a termine. Nei giorni scorsi i fan più attenti avevano già notato alcuni indizi sulle piattaforme di streaming e sulle pagine social dei, che hanno fatto presagire l’arrivo di ciò che tutti speravano, ma che stentavano ancora a credere. Adesso finalmente l’ufficialità della notizia èta e non resta che aspettare fine agosto per poter essere travolti, di, dalla potenza della loro musica.