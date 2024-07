Ciclismo l' impresa | Andrea Viola da Cintolese a Capo Nord

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 9 luglio 2024 - I colori rossoblù del Gruppo Sportivo Circolo Ricreativoin giro per l’Europa fino a raggiungere il Circolo Polare Artico. Gli porta, 27 anni, dipartito in bici per un viaggio di 5.400 chilometri per raggiungere la Norvegia e, per quella che è una vera e propria. Alla partenza dalla Valdinievole c’erano a salutarlo i suoi familiari e la sindaca di Monsummano Terme Simona De Caro, che ha dato il via ufficiale a questo lunghissimo viaggio. E’ la prima volta cheprova un’del genere, anche se in passato ha effettuato il cammino di Santiago di Compostela, dai Pirenei alla Galizia a piedi. Stavolta il ciclista tesserato per il gruppo Circolo, affronta il viaggio in bici, ed occorre aggiungere senza nessuna assistenza al seguito, solo lui in sella alla sua fidatissima bici colore azzurro, per oltre cinquemila chilometri.