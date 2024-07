Campania Nappi | De Luca basta col cabaret sui fondi europei 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024): “Per quanto tempo ancora Dedovrà mortificare l’immagine della nostra regione con una condotta politica indecente” “Dequando la smetterai di prendere in giro sindaci e cittadini? È l’unico commento possibile di fronte alla sceneggiata convocata per martedì prossimo con la complicità dell’Anciper ‘sbloccare’ che sono già stati resi disponibili dal Governo col decreto legge 91 del 2 luglio 2024, e rispetto ai quali proprio martedì il Cipess completerà il percorso per l’assegnazione. Per quanto tempo ancora Dedovrà mortificare l’immagine della nostra regione con una condotta politica indecente per la più alta carica della? Che aspetta per prendere atto del suo fallimento politico e istituzionale? E cosa aspetta la sua maggioranza per smettere di assecondare questo modo di mortificare le Istituzioni? Il tempo del lanciafiamme e delsui social è finito.