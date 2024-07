Ancona freme per il ritorno di Massimo Gadda Con lui anche il nuovo diesse e tutto il suo staff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) L’accordo consi avvicina, e con il suoquello del futuro direttore sportivo. Lo porteranno adproprio lo storico capitano biancorosso, unico candidato per la panchina dorica, insieme al suo manager, Francesco Ancarani, che ieri mattina s’è incontrato con Silvetti. Un incontro in cui s’è parlato di diversi aspetti che riguardano ilpercorso in serie D, madi budget, primo aspetto che i soci della nuovadovranno chiarire al più presto con lo stesso Ancarani. Erano stati proprio i soci nei giorni scorsi a parlare di una cifra intorno ai due milioni di euro, compresi versamenti già effettuati e da effettuare in settimana: se quella cifra a disposizione dell’per il prossimo anno sarà confermata, la firma die quella delds dovrebbero essere a un passo.