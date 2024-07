Zenless Zone Zero | Come scattare le foto?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo avervi spiegatofunziona il Gatcha in, quest’oggi vogliamo focalizzarci sulla guida perle, che per quanto banale sia, è essenziale al fine di completare le sfide giornaliere e ricevere le ricompense, oltre ad immortalare personaggi, scenari e momenti esilaranti.sbloccare la modalitàinPrima di tutto bisogna sbloccare la modalitàin, per fare questo è molto semplice, vi basterà portare a termine la missione Il Proxy e la Lepre, la quale sarà accessibile a storia inoltrata. Il co-protagonista vi contatterà chiedendovi diunaal gatto, utilizzando per l’appunto la camera, dopo averlo fatto la sbloccherete per usarla quando volete.