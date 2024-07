Wow è incinta Per l’attrice più bella in arrivo il primo figlio | col pancione sul lago di Como

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) I fan sono letteralmente impazziti perché a sorpresapiùdel cinema si è mostrata. Nessun annuncio in via ufficiale da parte sua, ma le foto che stanno girando sul web non lasciano spazio ad un’altra ipotesi. Infatti, mentre si trovava in vacanza suldiin compagnia del marito ha fatto vedere a tutti il suo. E i paparazzi non hanno perso l’occasione propizia per immortalarla.che sarebbeè parsa molto felice, col coniuge famoso entusiasta come lei. Ha deciso di viversi un giorno indimenticabile sul luogo suggestivo della Lombardia. Ha optato per un outfit particolare, ovvero una gonna di colore nero e un crop top bianco, che ha tenuto scoperta la pancia. Poi il sito People ha rivelato che è davvero in dolce attesa.