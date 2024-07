Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 8 luglio | lunedì positivo per i Pesci nuove occasioni per il Toro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per. Cosa ci riserverà questo, l’parla diper i, sì all’amore per la Vergine. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno della Vergine. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata didiFox perAriete: Cari Ariete, nel corso della settimana che prende il via domani,, evitate di agire d’impulso e ascoltate i consigli delle persone a voi vicine. Se avete avuto discussioni per motivi futili, è in arrivo il momento giusto per chiarire e riportare serenità nella relazione o nel rapporto con avete. Capitolo lavoro: il cielo è favorevole per nuovi incontri e progetti a breve termine.