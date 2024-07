Musetti batte Perricard e raggiunge Sinner e Paolini ai quarti di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024)e conquista i suoi primidi finale in un torneo dello Slam. Ha battuto il tennista francese in quattro set 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Ora aiattende uno tra Zverev e Fritz. Il momento d’oro dell’Italia del tennis continua: aidi finale ci sono anche Jannike Jasmine: «Sogno questo momento da quando ero bambino» Le dichiarazioni dia fine match: «Ho sognato un momento così da quando ero bambino. Ho il supporto di una splendida famiglia che mi ha spinto a inseguire il mio sogno. Grazie al mio team e alla mia famiglia, è un grande giorno per me. Sono contento e orgoglioso. Ho faticato all’inizio, potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio del genere.