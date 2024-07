La moglie del sindaco suicida di Corte Palasio | Colpa degli insulti ricevuti un delirio mediatico che va fermato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) «Chiedo giustizia. Voglio sapere la verità. Quello che è accaduto a lui non deve accadere più». Non si dà pace Debora Russo, ladi Claudio Manara, ilditrovato morto impiccato nella sede municipale del suo Comune lo scorso 29 maggio. Si è trattato un suicidio, provocato a detta di Russo dall’enorme quantità di odio che dai social si era riversato nella vita del 67enne. «Ricordo bene quella serata: una volta tornati a casa mio marito si è sdraiato sul divano, sudava, non era tranquillo. Non riusciva a capire come poteva difendersi da tutte quelle false accuse emerse in una campagna elettorale piena d’odio. Era amareggiato per le tante bugie dette nei suoi confronti», ha raccontato al Corriere la donna. L’inizio di tutto Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.