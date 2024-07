Incendio in un condominio nel quartiere Latina di Madrid | due morti e sei feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una donna e un uomo sonoin undivampato in un, in Spagna. È accaduto nella notte, lo hanno reso noto i servizi d’emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero distrutto uno degli appartamenti del palazzo, situato nei pressi del”, distretto spagnolo che si estende attraverso i vari parchi tra cui ilRio. Le due vittime (un uomo e una donna, appunto) avevano rispettivamente 62 e 66 anni. Altre nove persone sono state assistite dai sanitari presenti: sei di loro sono state ricoverate in ospedale a causa di ustioni e inalazione di fumo. ???? Mueren dos personas por causa de unen una vivienda de LaenLos bomberos han rescatado a siete personas del interior del inmueble, dos de ellas se encontraban en parada respiratoria ???? https://t.